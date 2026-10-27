В Хромтау 18 семей получили ключи от новых квартир

В честь Дня Республики в Хромтауском районе 18 семей, состоящих в очереди на получение жилья, получили ключи от новых квартир.

Ключи от квартир получили граждане, нуждающиеся в жилье, в том числе представители социально уязвимых категорий населения. Большинство новосёлов – многодетные семьи.

В ходе торжественной церемонии аким района Нурхан Тлеумуратов поздравил новосёлов с Днём Республики и отметил, что получение собственного жилья – это большая радость для каждой семьи и важный шаг к созданию благополучных условий для жизни.

«Собственное жильё для каждой семьи – один из важных показателей социального благополучия. Сегодняшнее вручение ключей – это не только радостное событие для новосёлов, но и возможность с уверенностью смотреть в будущее», – отметил аким района.

Для семей, получивших новые квартиры, этот день стал по-настоящему особенным.