В Актобе обновили школу №37 после капитального ремонта

В школе №37, открытой в 1993 году, полностью заменили кровлю, обновили фасад, полы, потолки и оконные рамы. Также заменили электропроводку, провели внутреннюю отделку и благоустроили прилегающую территорию, уложив брусчатку на пешеходных дорожках.

Отметим, что в этом году в Актюбинской области в рамках проекта реновации модернизировали восемь школ. Цель проекта — обновление школьной инфраструктуры и создание безопасных и комфортных условий для учащихся и педагогов.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетил обновлённую школу №37 и ознакомился с условиями обучения. По итогам визита он поручил обеспечить надлежащее состояние образовательной среды и эффективное использование здания.