В Актобе состоялся республиканский турнир по асық ату «Respublica»

25 октября, в честь Дня Республики, во Дворце единоборств «Жекпе-жек» города Актобе состоялся традиционный республиканский открытый турнир по асық ату «Respublica».

В соревнованиях, проводимых третий год подряд, приняли участие 38 лучших спортсменов, прошедших отборочные этапы в 19 регионах страны. Главная цель турнира – популяризация национальных видов спорта, сохранение культурного наследия народа и содействие развитию асық ату.

В торжественной церемонии открытия приняли участие депутат Курултая Республики Казахстан Олжас Куспеков, руководитель Управления физической культуры, спорта и туризма Актюбинской области Мейрамбек Махамбетов, основоположник асық ату, заслуженный тренер Республики Казахстан, кавалер ордена «Құрмет» Жомарт Сабыржанов, а также президент Национальной федерации асық ату Казахстана Марал Ниталиев.

Почётными гостями турнира стали профессора Педагогического университета имени Султана Идриса (Малайзия) Че Залина и Мухаммад Фазлы Таиб Саерани. Зарубежные гости выразили намерение привезти команду Малайзии на предстоящий чемпионат мира по асық ату, который состоится в декабре этого года в Актобе. Кроме того, в целях содействия развитию национального вида спорта в их стране представителям делегации были вручены наборы асыков.

По итогам напряжённой борьбы определились победитель и призёры турнира:

I место – Гарышбек Кулыбек (Актюбинская область) – автомобиль;

II место – Алинур Берикказыулы (область Абай) – 1 миллион тенге;

III место – Галымжан Сейилханов (Кызылординская область) – 500 тысяч тенге.

Представитель Актюбинской области Гарышбек Кулыбек второй год подряд стал победителем турнира, завоевав главный приз – автомобиль. В прошлом году наш земляк также одержал победу на соревнованиях в Шымкенте, став первым спортсменом в истории турнира, которому удалось дважды выиграть автомобиль. Ключи от нового автомобиля победителю торжественно вручил Олжас Куспеков.

По завершении турнира было объявлено, что в следующем году республиканские соревнования пройдут в городе Аркалык.

Поздравляем победителя и призёров турнира! Желаем спортсменам, вносящим вклад в развитие национального спорта, новых достижений и ярких побед!