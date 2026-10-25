В Актобе при школе №8 построили новый корпус на 300 мест

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетил среднюю школу №8 в Актобе.

Образовательное учреждение было введено в эксплуатацию в 2012 году. Со временем количество учащихся увеличилось, в связи с чем возникла необходимость строительства дополнительного корпуса. В этом году строительство нового здания на 300 мест завершено. Благодаря этому в школе появились дополнительные учебные кабинеты, а проблема нехватки мест решена.

Сегодня в школе обучаются 1368 детей. Общая стоимость проекта составила около 1,7 млрд теңге. Строительные работы выполнило ТОО «Омад Құрылыс Компаниясы».

В новом корпусе оборудованы 13 кабинетов для начальных классов и четыре кабинета информатики. Учебные помещения оснащены необходимой мебелью, учебными пособиями и материально-техническим оборудованием.

Кроме того, в здании предусмотрены столовая, спортивный зал, библиотека, медицинский кабинет и мастерская художественного труда. Созданы условия для полноценного обучения школьников и эффективной организации их внеурочной деятельности.

Аким области поручил ответственным руководителям обеспечить эффективное использование нового учебного корпуса, создать комфортные условия для учащихся и педагогов, а также держать на постоянном контроле качество образовательной среды.