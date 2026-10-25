В Актобе подняли Государственный флаг в честь Дня Республики

В Актобе в честь Дня Республики Казахстан состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага. В мероприятии принял участие аким области Асхат Шахаров.

На церемонии собрались представители правоохранительных органов, военнослужащие, государственные служащие, представители общественных организаций и интеллигенции, а также жители города. В ходе мероприятия был поднят Государственный флаг и исполнен Государственный гимн Республики Казахстан.

В своем поздравительном выступлении аким области Асхат Шахаров подчеркнул историческое значение Дня Республики и отметил его роль в укреплении независимости и государственности страны. Он также поздравил всех присутствующих с национальным праздником.

«25 октября — историческая дата, олицетворяющая стремление нашего народа к государственности и независимости. Принятая в 1990 году Декларация о государственном суверенитете заложила основу самостоятельного развития страны и открыла путь к укреплению нашей национальной государственности.

Сегодняшняя торжественная церемония также имеет особое значение. Государственный флаг, развевающийся под открытым небом, символизирует наше уважение к Родине и уверенность в независимости.

Любовь к Родине начинается с бережного отношения к родной земле, добросовестного труда и вклада в общее благо. Ответственность каждого гражданина в этом направлении придает импульс развитию страны и укрепляет наше единство.

В этот национальный праздник желаю всем благополучия в семьях, успехов в труде и удачи во всех начинаниях на благо нашей страны!

Пусть наш голубой флаг всегда гордо реет в вышине, а независимый Казахстан процветает!

С праздником!», — подытожил свое выступление Асхат Шахаров.

Праздничная программа завершилась музыкальной композицией «Батырлар ұраны».