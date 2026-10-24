Бронзовый призёр Азиатских параигр Аяла Мереке прибыла в Актобе!

Сегодня, 24 октября, в родной город прибыла актюбинская парадзюдоистка Аяла Мереке, завоевавшая бронзовую медаль на V летних Азиатских Параиграх, прошедших в японских городах Аичи–Нагоя.

В Международном аэропорту Актобе имени Алии Молдагуловой спортсменку торжественно встретили руководитель Управления физической культуры, спорта и туризма Актюбинской области Мейрамбек Махамбетов, представители спортивной общественности, тренеры, родные и близкие.

На Азиатских Параиграх Аяла Мереке завоевала бронзовую медаль по парадзюдо в категории J2 в весовой категории до 70 кг. В решающей схватке за третье место наша землячка одержала победу над представительницей Индии Гулшан, пополнив медальную копилку Казахстана.

Отметим, что в этом году Аяла Мереке стала серебряным призёром чемпионата мира, прошедшего в Тбилиси (Грузия), а также завоевала бронзовую медаль на международном турнире IBSA Judo Grand Prix в Хайдельберге (Германия). Кроме того, спортсменка стала одной из знаменосцев Государственного флага Республики Казахстан на церемонии открытия Азиатских Параигр.

Тренер спортсменки — Серикбол Нуралин.

Поздравляем Аялу Мереке и её тренера с высоким достижением и желаем новых побед и успехов на предстоящих соревнованиях!