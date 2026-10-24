В Актобе откроют новый Дом культуры

В поселке Жанаконыс города Актобе завтра, в День Республики, состоится открытие нового Дома культуры. Готовность объекта проверил аким области Асхат Шахаров.

В здании предусмотрены концертный зал на 150 мест, административные помещения для семи сотрудников, библиотека и читальный зал.

Аким области пообщался с сотрудниками библиотеки. В рамках инициативы Главы государства «Читающая нация» он поинтересовался, насколько жители поселка увлечены чтением.

По словам библиотекарей, в Жанаконысе немало жителей, проявляющих интерес к чтению. С учетом запросов читателей фонд библиотеки регулярно пополняется необходимой литературой. Сотрудники уверены, что новое здание станет местом притяжения для любителей книг и будет способствовать повышению интереса к знаниям, особенно среди подрастающего поколения.

В ходе визита Асхат Шахаров поздравил сотрудников Дома культуры с Днем Республики, пожелал им успехов в работе, творческих достижений и реализации новых проектов на благо жителей Жанаконыса. Также глава региона посадил ель на территории нового объекта.

Строительство Дома культуры в Жанаконысе осуществило ТОО «АймарСтройСервис». Общая площадь двухэтажного здания составляет 1 382,56 квадратного метра. Стоимость проекта — около 530 миллионов тенге.

Новый Дом культуры дополнит культурную инфраструктуру поселка Жанаконыс и создаст условия для творческой самореализации и духовного развития жителей.