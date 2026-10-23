В Темирском районе состоялось торжественное открытие нового крытого плавательного бассейна

Сегодня, 23 октября, в преддверии Дня Республики в посёлке Шубаркудук Темирского района Актюбинской области в рамках исполнения поручений Главы государства по развитию массового спорта и повышению доступности спортивной инфраструктуры состоялось торжественное открытие нового крытого плавательного бассейна.

В торжественном мероприятии приняли участие аким Темирского района Алмас Жаксылыков и руководитель Управления физической культуры, спорта и туризма Актюбинской области Мейрамбек Махамбетов. Они поздравили жителей района со знаменательным событием, пожелали юным спортсменам успехов и отметили важность нового объекта для приобщения подрастающего поколения к спорту.

Бассейн общей площадью 1 644,5 квадратных метра находится в ведении Темирской детско-юношеской спортивной школы. В настоящее время здесь плаванием занимаются 84 ребёнка в шести учебно-тренировочных группах. В дальнейшем планируется принять ещё 42 детей.

Кроме того, в вечернее время бассейн будет доступен для всех жителей района на платной основе. Это позволит населению с пользой проводить свободное время и вести здоровый образ жизни.

Отметим, что на сегодняшний день плавательные бассейны имеются в 11 из 12 районов Актюбинской области. В целом по региону водными видами спорта, в том числе плаванием, регулярно занимаются 7 705 детей, из них 1 113 проживают в сельских населённых пунктах.

Эти показатели свидетельствуют о высоком интересе к водным видам спорта в регионе. Повышение доступности спортивных объектов способствует вовлечению детей и подростков в занятия спортом, выявлению молодых талантов и укреплению спортивного резерва области.