Торжественная церемония награждения прошла в Өнер орталығы. Аким области Асхат Шахаров поздравил всех с Днем Республики и вручил государственные награды.

В поздравительной речи глава региона отметил значимость происходящих в стране преобразований и подчеркнул, что будущее государства зависит от единства, ответственности и труда каждого гражданина.

«Новый этап возлагает на нас новую ответственность. Ведь будущее страны зависит от нашего сегодняшнего единства и труда. Наш народ всегда ставил согласие и сплоченность превыше всего. В этой связи выражаю искреннюю благодарность всем, кто своим трудом прославляет родной край, вносит вклад в его процветание и неустанно работает на благо его развития», - отметил Асхат Шахаров.

Согласно Указу Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны ряд актюбинцев удостоены государственных наград.

Орденом «Барыс» III степени награжден председатель Актюбинского областного филиала республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» Серик Шангутов. Орденом «Парасат» отмечен председатель Актюбинского областного филиала Совета ветеранов органов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Куаныш Илюбаев.

Ордена «Құрмет» удостоены ветеран труда Инна Клявина, директор департамента ТОО «Казахойл Актобе» Асхат Утегенов, председатель Актюбинского областного филиала отраслевого профсоюза работников культуры, спорта и информации Назира Табылдинова, заместитель руководителя городской многопрофильной больницы № 1 Азамат Турышев, директор ТОО «Зерде-Керамика Актобе» Ерлан Тлеукабылов.

Орденом «Еңбек Даңқы» III степени награждены ветеран труда, житель Иргизского района Канатбай Жайшылықов и работник ТОО «Есік» Кунсулу Шаманова.

Еще ряд актюбинцев были удостоены медали «Ерен еңбегі үшін».