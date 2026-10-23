Простому труженику вручили высокую государственную награду

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетил на дому ветерана труда Марата Умбетова, который по состоянию здоровья не смог присутствовать на церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики. От имени Главы государства он поздравил его с национальным праздником и вручил орден «Еңбек даңқы» III степени.

Марат Умбетов — опытный сварщик с более чем 40-летним трудовым стажем. На протяжении своей карьеры он работал в производственной и нефтегазовой отраслях, совершенствуя профессиональные навыки. В 2021 году он попал в дорожно-транспортное происшествие и оказался прикован к инвалидной коляске, однако не оставил любимое дело. Сегодня он продолжает заниматься сварочным делом, изготавливая на дому различную мебель и другие изделия.

В ходе встречи аким области отметил значимость рабочих профессий в обществе и подчеркнул важность добросовестного труда и профессионального мастерства.

«Ваш трудовой путь — пример преданности своему делу и стойкости. В 2025 году в нашей стране был объявлен Год рабочих профессий, что позволило уделить особое внимание повышению статуса человека труда и престижа технических и профессиональных специальностей. Однако чествование человека труда не должно ограничиваться одним годом. Развитие экономики и производства напрямую зависит от специалистов, которые хорошо знают своё дело и ответственно относятся к работе.

Орденом «Еңбек даңқы» III степени, которым Вы награждены Указом Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, отмечен Ваш многолетний добросовестный труд. Эта награда — признание не только Ваших личных заслуг, но и дань уважения всем рабочим специалистам, вносящим вклад в развитие страны. Мы и впредь будем поддерживать людей труда, повышать престиж рабочих профессий и отдавать должное добросовестному труду», — отметил Асхат Шахаров.

В свою очередь, Марат Умбетов выразил благодарность за оказанное внимание и пожелал всем благополучия и мира.