График работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни

В связи с празднованием Дня Республики Казахстан, центры обслуживания населения, включая специализированные ЦОНы, не будут работать в понедельник, 26 октября.

Вместе с тем, суббота, 24 октября, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Так, центры обслуживания населения будут осуществлять прием граждан с 9:00 до 13:00. СпецЦОНы будут открыты для приема заявлений с 9:00 до 12:00, выдача документов - до 13:00.

С 27 октября ЦОНы и спецЦОНы будут функционировать по стандартному графику работы.

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно посмотреть на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.