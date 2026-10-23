В Актобе в преддверии Дня Республики наградили ветеранов государственной службы

В преддверии национального праздника — Дня Республики аким Актюбинской области Асхат Шахаров вручил ведомственные награды ветеранам государственной службы, посвятившим многие годы работе и внесшим значительный вклад в развитие региона.

В церемонии также принял участие руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Актюбинской области, председатель Совета по этике Айбек Шильманов.

Нагрудным знаком «Ветеран государственной службы» Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы награждены Сания Калдыгулова, Светлана Успанова и Болат Коптилеу.

Сания Калдыгулова начала трудовую деятельность учителем начальных классов. В разные годы она занимала должности первого заместителя и заместителя акима города Актобе, директора департамента внутренней политики, секретаря Актюбинского областного маслихата. В 1999–2004 годах была депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан. В настоящее время является внештатным советником акима области.

Светлана Успанова начала трудовой путь инженером городского молочного завода. Впоследствии на протяжении многих лет работала в финансово-хозяйственной сфере аппарата акима Актюбинской области, занимая должности главного специалиста, заведующей сектором и руководителя административно-финансового отдела.

Болат Коптилеу значительную часть трудовой деятельности посвятил работе в структурных подразделениях аппарата акима Шалкарского района. С 2020 года занимает должность руководителя аппарата акима района.

В ходе церемонии Асхат Шахаров отметил вклад ветеранов в становление и развитие государственной службы. Он подчеркнул, что их многолетний опыт, профессиональная ответственность и преданность интересам страны служат примером для молодого поколения государственных служащих.

От имени награжденных выступила Сания Калдыгулова. Она поблагодарила за оказанное внимание и высокую оценку многолетнего труда.

«Для нас эта награда — большая честь. Благодарим за оказанное уважение и признание нашего труда. Поздравляю всех с Днем Республики! Пусть наше будущее будет светлым, в стране царят мир и благополучие, а независимость остается незыблемой!» — сказала Сания Калдыгулова.

В завершение аким области поздравил награжденных с Днем Республики, пожелав им крепкого здоровья, семейного благополучия и достатка.