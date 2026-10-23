В Актобе открылся AQTOBE IT HUB, где можно бесплатно осваивать современные IT-технологии

В рамках празднования Дня Республики в Актобе открылся современный образовательный центр AQTOBE IT HUB на базе Актюбинского высшего политехнического колледжа. В нем будут обучать программированию, робототехнике, искусственному интеллекту и другим цифровым направлениям. Новая площадка призвана помочь школьникам и молодежи развивать востребованные навыки, реализовывать собственные проекты и готовиться к профессиям будущего.

Акиму области Асхату Шахарову представили возможности новой площадки, современное оборудование и основные направления обучения.

«По поручению Главы государства в стране ведется работа по развитию искусственного интеллекта, цифровых технологий и подготовке квалифицированных IT-специалистов. Важно, чтобы наши дети и молодежь имели возможность осваивать современные технологии, получать качественные знания и быть конкурентоспособными. Не у каждого есть доступ к дорогостоящему оборудованию, поэтому мы создаем условия, чтобы ребята могли развивать свои способности, работать над собственными проектами и готовиться к востребованным профессиям. Уверен, что AQTOBE IT HUB станет площадкой для новых идей, практических знаний и профессионального роста», - отметил Асхат Шахаров.

Глава региона подчеркнул, что деятельность центра будет финансироваться из областного бюджета. Это позволит приглашать зарубежных специалистов, повышать квалификацию местных педагогов и организовывать обмен опытом. Обучение по предусмотренным программам будет бесплатным, что даст жителям региона дополнительные возможности для освоения современных технологий и IT-профессий.

Гостям мероприятия представили возможности нового пространства, современное оборудование и работу учебных кабинетов. Центр будет доступен для жителей региона.

Одним из ключевых направлений AQTOBE IT HUB станет школа программирования и искусственного интеллекта Tomorrow School, открытая в рамках реализации поручений Главы государства по развитию ИИ и подготовке IT-специалистов. Она ориентирована на граждан старше 18 лет и предоставляет возможность бесплатно освоить IT-профессии без предварительных знаний в программировании.

Обучение построено по международной модели Peer-to-Peer, предполагающей самостоятельное изучение материалов, выполнение практических заданий и работу над совместными проектами вместо традиционных лекций. Для поступления необходимо пройти онлайн-тестирование и четырехнедельный отборочный интенсив.

Основная программа рассчитана на 18–24 месяца и включает программирование, искусственный интеллект и машинное обучение.

«Планируем проводить от четырех до шести отборочных интенсивов в год. При проведении четырех интенсивов ежегодно возможность пройти обучение получат до 400 человек. Успешно прошедшие отбор будут зачислены на основную программу, в рамках которой студенты выполнят более 50 практических проектов», - рассказал руководитель управления цифрового развития Актюбинской области Асет Отарбаев.

По его словам, эффективность такого подхода подтверждает опыт школы в Астане: из 493 зачисленных студентов 79 нашли работу в IT-сфере еще во время обучения.

Помимо подготовки взрослых специалистов, AQTOBE IT HUB предлагает образовательные направления для школьников и студентов. В центре организованы занятия по веб-программированию, робототехнике, компьютерной графике, 3D-моделированию и искусственному интеллекту. Участники смогут не только изучать теорию, но и применять знания на практике, создавая собственные цифровые продукты.

Для учащихся колледжа открытие центра стало возможностью приблизиться к профессиональным целям, не уезжая из родного города.

«Меня интересует веб-программирование. Я хочу научиться создавать сайты и онлайн-платформы, а в будущем стать квалифицированным специалистом и продолжить обучение за рубежом. Думаю, знания и практический опыт, которые получаю здесь, помогут мне достичь этих целей», - поделилась учащаяся АПК Каусар Батырхан.

Не менее важным направлением станет развитие творческих и инженерных навыков. На занятиях по робототехнике учащиеся будут учиться собирать устройства, программировать их и решать технические задачи. Кружок 3D-моделирования позволит создавать трехмерные объекты и воплощать собственные идеи в цифровые модели, а занятия по компьютерной графике помогут освоить создание иллюстраций, логотипов, постеров и других визуальных материалов.

Отдельное внимание уделят искусственному интеллекту. Под руководством преподавателей учащиеся будут осваивать инструменты для создания цифрового контента, разрабатывать простые чат-боты и реализовывать учебные проекты. При этом важной частью обучения станет умение критически оценивать результаты работы ИИ, проверять информацию и соблюдать правила безопасности данных и авторского права.

«Наша задача – научить детей не просто пользоваться готовыми технологиями, а самостоятельно воплощать свои идеи. Важно, чтобы они умели ответственно применять искусственный интеллект, проверять информацию и понимать принципы работы цифровых инструментов», - отметил преподаватель политехнического колледжа и руководитель кружка искусственного интеллекта Абен Акансери.

Открытие AQTOBE IT HUB - еще один шаг к формированию современной цифровой образовательной среды в Актюбинской области. Центр объединит школьников, студентов, педагогов и будущих IT-специалистов, предоставив им возможности для получения новых знаний, профессионального развития и реализации собственных инициатив.