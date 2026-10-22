Для обслуживания гидротехнических сооружений Актюбинской области приобрели новую технику

В рамках празднования Дня Республики в экопарке жилого массива Садовое состоялась церемония вручения ключей от специализированной техники для обслуживания гидротехнических сооружений региона. В мероприятии принял участие аким области Асхат Шахаров.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана подчеркнул важность решения водных вопросов для социальной стабильности и экономического развития. Эти задачи требуют системной работы, в том числе по содержанию и ремонту гидротехнических сооружений. В Актюбинской области ведется работа по защите населенных пунктов от угрозы подтопления и обеспечению безопасности гидротехнических объектов. В текущем году ремонтные работы проведены на пяти плотинах. Для дальнейшего повышения эффективности этой работы необходимо укреплять материально-техническую базу учреждения, обеспечивать специалистов необходимой техникой и создавать условия для своевременного проведения ремонтных работ. Это позволит повысить надежность водохозяйственных объектов и усилить водную безопасность региона», - отметил Асхат Шахаров.

В ходе церемонии учреждению по обслуживанию гидротехнических сооружений региона передали 26 единиц специальной техники и транспортных средств. В их числе – автомобили для перевозки работников, автокраны, гусеничный экскаватор, погрузчик, краны-манипуляторы, буровая машина, тягачи и другие машины.

Новая техника позволит повысить оперативность и качество работ по содержанию и ремонту гидротехнических сооружений, а также усилить меры по предупреждению подтоплений и обеспечению безопасности водохозяйственных объектов региона.

В 2025 году из областного бюджета на укрепление материально-технической базы учреждения было выделено 355 млн тенге. На эти средства приобретены два фронтальных погрузчика, гусеничный экскаватор, каток, земснаряд, а также вспомогательная техника и оборудование. Кроме того, в рамках финансового лизинга приобретено 32 единиц специальной техники и транспортных средств на сумму более 2 млрд тенге. Автопарк учреждения пополнят самосвалы, экскаваторы, краны, автомобили для перевозки топлива и питьевой воды, а также другие специализированные машины.

Сегодня в данном учреждении работают 37 сотрудников. Из них 17 специалистов осуществляют деятельность в Каргалинском, Кобдинском, Байганинском и Иргизском районах.