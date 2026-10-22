В экопарке Актобе в рамках акции «Таза Қазақстан» школьники высадили 100 берез

В экопарке Актобе, расположенном в селе Садовое, прошла массовая посадка деревьев с участием акима области Асхата Шахарова и 50 учащихся разных школ. В рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан» и проекта «Школьное лесничество» ребята высадили 100 саженцев березы высотой от 2,5 до 3 метров.

Стоит отметить, что в 2025 году в Актюбинской области был запущен региональный проект «Школьное лесничество». Его главная цель – формирование экологической культуры у подрастающего поколения и воспитание ответственного отношения к окружающей среде. Если на начальном этапе проект охватывал шесть районов, то сегодня он получил развитие по всей области.

Участие в проекте позволяет школьникам на практике осваивать навыки ухода за растениями, наблюдать за их ростом и понимать, что сохранение природы требует постоянного внимания и заботы.

Перед посадкой деревьев участники ознакомились с территорией строящегося экопарка и планами его дальнейшего развития. Затем аким области Асхат Шахаров вместе со школьниками принял участие в посадке берез.

«Экопарк станет еще одним важным пространством для жителей Актобе, где можно будет отдыхать на природе и проводить время с семьей. Наша задача – не только создавать такие территории, но и бережно сохранять их, заботиться о каждом дереве и зеленом уголке. В этом большую роль играет экологическое воспитание подрастающего поколения. Проект «Школьное лесничество» помогает детям на практике познавать природу, знакомиться с лесным хозяйством и понимать важность сохранения зеленых насаждений. Экологическая культура формируется с детства через личный пример, знания и конкретные дела. Уверен, что такие инициативы помогут воспитать поколение, которое будет бережно относиться к природе, заботиться об окружающей среде и делать наш родной край чище и зеленее», - отметил Асхат Шахаров.

По словам Мансура Култаева, принявшего участие в посадке берез, высадка деревьев и поддержание чистоты окружающей среды — это конкретное проявление бережного отношения к природе.

«Я впервые узнал о проекте «Школьное лесничество» от преподавателей колледжа и этим летом присоединился к нему. Мы участвуем в посадке деревьев, также убираем мусор и стараемся бережно относиться к природе.

Мне нравится, что благодаря таким инициативам мы можем приносить пользу природе и заботиться об окружающей среде», - рассказал молодой человек.

В целом работа по озеленению региона ведется по нескольким направлениям. В 2026 году в городах и населенных пунктах области высадили 54,1 тысячи деревьев из 100,2 тысячи запланированных. Кроме того, в рамках создания зеленых зон предусмотрена посадка 450,2 тысячи деревьев на площади 135 гектаров. На данный момент высажено 156,2 тысячи деревьев на площади 46,9 гектара. Важную роль в этой работе играет проект «Школьное лесничество», который способствует вовлечению школьников в озеленение региона и формированию экологической культуры у подрастающего поколения.