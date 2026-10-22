RepublicDay: В Актобе пройдет ярмарка вакансий

23 октября 2026 года в 10:00 часов по адресу: улица Некрасова №112, по инициативе Областного центра трудовой мобильности состоится ярмарка вакансий, приуроченная ко Дню Республики.

Основная цель мероприятия — предоставить соискателям новые возможности для трудоустройства, содействовать обеспечению их постоянной работой, а также укрепить взаимодействие между работодателями и специалистами, востребованными на рынке труда.

В ярмарке примут участие 15 организаций и предприятий, работающих в сфере производства и оказания услуг. Они представят более 100 свободных вакансий. Среди участников — Центр социального обслуживания № 3, Департамент уголовно-исполнительной системы по Актюбинской области, ТОО «ТОБЫЛ», ТОО «Дамыту Табыс Актобе», ИП «Алабаева В.Б.» и другие работодатели.

Среди предлагаемых вакансий — бухгалтер, дефектолог, повар, пекарь, менеджер по продажам, водитель, заведующий хозяйством и другие востребованные на рынке труда специалисты.

Кроме того, ознакомиться с актуальными вакансиями можно на Электронной бирже труда www.enbek.kz. В настоящее время на данной платформе по Актюбинской области размещено более 3 500 вакансий. Наибольшим спросом на рынке труда пользуются специалисты в сферах образования, производства, транспорта и логистики, торговли и складского хозяйства, медицины и фармацевтики, строительства, финансов, а также нефтегазовой отрасли.