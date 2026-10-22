В Актюбинской области назначен новый руководитель управления государственных закупок

Распоряжением акима Актюбинской области по согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы Кайрат Куантайулы назначен руководителем управления государственных закупок Актюбинской области.

Нового руководителя представил на заседании актива региона аким области Асхат Шахаров. Глава региона поставил ряд задач по обеспечению прозрачности и эффективности процедур государственных закупок, рациональному использованию бюджетных средств и совершенствованию работы в данной сфере.

Кайрат Куантайулы родился в 1983 году в Актобе. Имеет высшее образование. В 2004 году окончил Актюбинский университет имени С. Баишева по специальности «Международная экономика», в 2018 году — Казахско-Русский международный университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2004 году преподавателем кафедры экономики и управления Актюбинского университета имени С. Баишева.

Большую часть трудового пути работал в подразделениях акимата города Актобе, курирующих вопросы предпринимательства, экономики и финансов, а также государственных закупок.

В 2021–2023 годах занимал должность заместителя акима Хромтауского района. С декабря 2023 года работал заместителем акима города Актобе.

Ранее управление государственных закупок возглавляла Амангуль Жанбырбайкызы Каратаева. В связи с истечением срока полномочий она назначена заместителем руководителя аппарата акима области.