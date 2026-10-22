Распоряжением акима Актюбинской области по согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы Нуршашкан Гани кызы Избасарова назначена руководителем управления по вопросам молодежной политики Актюбинской области.

Нового руководителя представил на заседании актива региона аким области Асхат Шахаров. Он поручил усилить работу по эффективной реализации молодежной политики, развитию потенциала молодого поколения и поддержке молодежных инициатив.

Нуршашкан Избасарова родилась в 1990 году в Темирском районе Актюбинской области.

В 2011 году окончила Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова по специальности «Государственное и местное управление», получив степень бакалавра. В 2013 году завершила обучение в магистратуре по той же специальности.

Трудовую деятельность начала в 2011 году в управлении Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Актюбинской области в качестве общественного работника.

В 2011–2013 годах работала делопроизводителем в областном управлении экономики и бюджетного планирования, в 2013–2017 годах — главным специалистом управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В 2017–2023 годах занимала должность руководителя отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области. С апреля 2023 года работала заместителем руководителя данного управления.

Ранее управление по вопросам молодежной политики возглавлял Алимбек Туралиев. Он назначен заместителем руководителя аппарата акима области.