Асхат Шахаров наградил актюбинских креаторов

Напомним, 10–11 октября в Астане в рамках республиканского проекта Creative Aimaq прошла выставка-ярмарка Aqtobe Creative Days. В течение двух дней были представлены национальное искусство, ремесла, мода, литература, музыка, театр и современные направления креативных индустрий Актюбинской области.

Сегодня аким Актюбинской области Асхат Шахаров встретился с участниками выставки-ярмарки и выразил им благодарность.

В своем выступлении глава региона отметил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана подчеркнул роль креативных индустрий как одного из направлений развития экономики и создания рабочих мест. По его словам, креативные индустрии способствуют популяризации культурного наследия региона, продвижению продукции творческих предпринимателей на рынок и открывают новые возможности для развития.

«Креаторы региона представили свою продукцию по 22 направлениям. Они продемонстрировали многообразие творческих направлений – от IT-технологий и цифровых проектов до литературы, театра, анимации и концертных программ. Большой интерес вызвали коллекции семи дизайнеров, представленные в пространстве Aqtobe Design, где национальные мотивы сочетались с современными тенденциями моды, а также специальная выставка, посвященная творчеству Димаша Кудайбергена. На ярмарке было продано продукции почти на 24 миллиона тенге, а за два дня мероприятие посетили 9 500 человек. Это наглядное свидетельство конкурентоспособности креаторов региона, востребованности их продукции и значительного потенциала креативных индустрий Актюбинской области», - отметил Асхат Шахаров.

В ходе встречи также выступили представитель Креативного фонда Актюбинской области Асель Булекова и член Союза мастеров Казахстана, мастер по изготовлению музыкальных инструментов, кузнец и ювелир Еркосай Абилов. Они подчеркнули важность поддержки креативных инициатив и сохранения традиций национального ремесла.

В завершение мероприятия участники выставки-ярмарки были награждены благодарственными письмами акима области.

Подводя итоги встречи, Асхат Шахаров отметил, что работа по поддержке представителей творческих профессий и развитию креативного потенциала региона будет продолжена.