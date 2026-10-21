Актюбинка Аяла Мереке - бронзовый призёр Азиатских Параигр!

На V летних Азиатских Параиграх, проходящих с 18 по 24 октября 2026 года в японских городах Аичи и Нагоя, актюбинская спортсменка Аяла Мереке завоевала бронзовую медаль.

Выступая в соревнованиях по парадзюдо в классе J2 в весовой категории до 70 кг, наша землячка одержала победу над представительницей Индии Гулшан в решающей схватке за бронзовую медаль и заняла третье место.

Аяла Мереке — опытная спортсменка, демонстрирующая высокие результаты на международной арене. В этом году она стала серебряным призёром чемпионата мира в Тбилиси (Грузия). Также в её активе бронзовая медаль международного турнира IBSA Judo Grand Prix, прошедшего в Хайдельберге (Германия).

Отметим, что Аяла Мереке стала одной из спортсменок, удостоенных почётного права нести Государственный флаг Республики Казахстан на церемонии открытия V летних Азиатских Параигр.

Тренер спортсменки — Серикбол Нуралин.

Поздравляем Аялу Мереке и её тренера с очередным достижением на международной арене.