Юная шахматистка из Актобе стала серебряным призером чемпионата мира!

С 13 по 21 октября в городе Рокетас-де-Мар (Испания) прошёл чемпионат мира по классическим шахматам FIDE World Championship 2026, на котором актюбинская шахматистка Алима Акимхан завоевала серебряную медаль.

Выступая среди девочек до 7 лет, Алима набрала 8,5 очка из 11 возможных и заняла второе место. Соревнования проходили с классическим контролем времени: каждому участнику предоставлялось 90 минут с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход.

Ученица школы-гимназии №32 города Актобе занимается шахматами с 5 лет. Её интерес к этому виду спорта начался с шахматных фигур, которые были дома. С раннего детства Алима проявляла желание научиться играть, а сегодня уже демонстрирует высокие результаты на международной арене.

В настоящее время юная шахматистка совершенствует своё мастерство в онлайн-школе шахмат AB Chess под руководством Н. Кенжалина.

Первый тренер — А. Татеров.

Поздравляем нашу землячку с серебряной медалью чемпионата мира и желаем новых побед на предстоящих соревнованиях!