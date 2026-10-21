В Алге проведен капитальный ремонт многоквартирного жилого дома

В городе Алга Актюбинской области завершен капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 4-й микрорайон, дом 12.

В рамках ремонтных работ полностью обновлены основные инженерные сети здания. В частности, заменены системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения.

Кроме того, отремонтированы четыре подъезда, заменены входные двери и установлена домофонная система. Также обновлена кровля, которая на протяжении многих лет оставалась одной из актуальных проблем жильцов. В подъездах покрашены внутренние стены и уложена кафельная плитка на полах.

По словам жильцов, проведенный капитальный ремонт позволил решить ряд проблем, которые долгое время оставались нерешенными.

«Я живу в этом доме с 2019 года. Раньше протекала крыша, были неисправности в канализационной системе, плохо поступала вода. Часто отключалось и электричество. В этом году все эти проблемы решены. Нам обновили крышу, отремонтировали электрические сети и канализацию. Улучшился и внешний облик нашего дома. Мы очень довольны проведенным ремонтом. Никаких жалоб и замечаний у нас нет. Выражаем благодарность всем, кто создал для нас такие условия», – отметила жительница дома Рима Адилхан.