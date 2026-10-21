Каким будет многофункциональный спортивный комплекс на 5 тысяч мест в Актобе

В Актобе начали строить новый многофункциональный спортивный комплекс. Он появится в «Алтын Орде» — новом социально-деловом центре города.

Что будет в комплексе:

Главная арена на 5 000 зрителей — для крупных спортивных соревнований и массовых мероприятий.

50-метровый бассейн — для занятий плаванием и тренировок.

Залы для спортивной и художественной гимнастики, баскетбола и волейбола.

Зоны с тренажёрами, пространства для йоги и пилатеса — для индивидуальных тренировок и занятий физкультурой.

Площадь здания превысит 31 тысячу квадратных метров, а весь участок займёт 6,1 гектара.

В комплексе смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и обычные горожане. Здесь будут созданы условия для тренировок, занятий разными видами спорта и активного отдыха.