Актобе принял Республиканскую эстафету «ROAD TO ASTANA 2027»!

В Центре настольного тенниса города Актобе в рамках национальной эстафеты «ROAD TO ASTANA 2027» состоялась торжественная презентация официального флага чемпионата мира по настольному теннису.

Актобе стал третьим городом Казахстана, принявшим официальный флаг чемпионата мира, а также ключевой остановкой республиканской эстафеты в западном регионе страны.

В ходе торжественной церемонии флаг чемпионата мира представили призёр чемпионата Казахстана Рахман Алтынбекулы и призёр международного турнира Нурай Жанаева.

Мероприятие продолжилось спортивно-культурным фестивалем, в рамках которого жители и гости города приняли участие в мастер-классах, показательных матчах и различных интерактивных мероприятиях. Фестиваль объединил национальное искусство и спорт, подарив участникам праздничную атмосферу.

Отметим, что чемпионат мира по настольному теннису впервые пройдёт в Центральной Азии. Мировое первенство состоится с 22 по 30 мая 2027 года в Астане.

Следующей остановкой эстафеты станет город Туркестан, после чего официальный флаг чемпионата мира будет доставлен в столицу.