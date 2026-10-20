В селе Шубаркудук Темирского района Актюбинской области готовится к открытию реабилитационный центр «Ainala» для детей с инвалидностью. При поддержке акционерного общества «Самрук-Қазына» учреждение полностью оснащено современным оборудованием.

Центр предназначен для оказания специальных социальных услуг детям в возрасте от 1,5 до 18 лет с психоневрологическими нарушениями, в том числе аутизмом, а также с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые нуждаются в постороннем уходе и медицинском сопровождении.

Пребывание детей предусмотрено в дневное время продолжительностью от четырёх часов в день. При необходимости для детей из Уилского, Мугалжарского, Байганинского, Хобдинского и Алгинского районов также предусмотрена возможность ночного пребывания. В зависимости от потребностей ребёнка услуги могут предоставляться на временной основе сроком до шести месяцев или в рамках более длительного пребывания.

В центре оборудованы кабинеты психолога, логопеда и дефектолога, помещения для лечебной физкультуры, механотерапии, раннего развития, адаптивной физической культуры, АВА-терапии, робототехники, музыкальных занятий и сенсорной терапии. Также предусмотрены гончарная и швейная мастерские, соляная комната.

Специальные социальные услуги будут оказывать педагогические работники совместно с врачами-психиатрами, невропатологами, травматологами, реабилитологами и педиатрами. В настоящее время сотрудники центра проходят обучение под руководством эрготерапевтов из Астаны, включая практические занятия по организации реабилитационной работы.

Запуск центра позволит трудоустроить 84 человека. Центр получил государственную лицензию. Сейчас родители оформляют документы для зачисления детей, в том числе собирают результаты необходимых медицинских обследований.

В перспективе планируется поэтапно охватить специальными социальными услугами 480 детей из шести районов области, включая Темирский район.