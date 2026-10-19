Сборная Казахстана стала победителем Кубка мира по фехтованию!

На первом этапе Кубка мира сезона 2026/2027, прошедшем в Касабланке (Марокко), мужская сборная Казахстана завоевала золотую медаль в командных соревнованиях по фехтованию.

В финальной встрече наши соотечественники одержали победу над сборной России со счётом 45:40 и поднялись на высшую ступень пьедестала почёта.

🇰🇿 В составе национальной сборной выступили:

Александр Федотов

Кирил Павлов

Кирилл Проходов

Вадим Шарлаимов

Отметим, что в составе национальной сборной выступил и актюбинский спортсмен Александр Федотов. Он внёс свой вклад в успешное выступление команды и стал обладателем золотой медали Кубка мира.

По ходу турнира казахстанские фехтовальщики одержали победы над сборными Турции со счётом 45:20 и Гонконга — 45:28, продемонстрировав высокое мастерство на решающих этапах соревнований.

Поздравляем наших спортсменов с заслуженной победой!