С 2027 года для семей категорий «А» и «В» изменится порядок получения социальных выплат

На аппаратном совещании под председательством акима области Асхата Шахарова обсудили вопросы совершенствования адресной социальной поддержки населения с учетом данных информационной системы «Цифровая карта семьи».

В связи с предстоящими изменениями глава региона поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением и обеспечить прозрачность принимаемых решений.

Как сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Лаззат Уразбаева, Министерство труда и социальной защиты населения готовится к переходу на новый принцип оказания социальной поддержки: «сначала – потребность, затем – адресная помощь». С 1 января 2027 года отдельные социальные выплаты из республиканского бюджета будут назначаться с учетом уровня нуждаемости семьи, определяемого с помощью информационной системы «Цифровая карта семьи».

«Система оценивает положение семей по более чем 70 критериям. Среди них – доходы, занятость, наличие жилья, земельных участков и транспортных средств, владение бизнесом, количество скота и другие показатели. По результатам оценки семьи распределяются на пять категорий – от обеспеченных до экономически и социально уязвимых. Семьи категорий «А» и «В» преимущественно относятся к тем, кто способен самостоятельно обеспечивать себя, тогда как для категорий «С», «D» и «Е» государственная поддержка сохраняется в полном объеме», - конкретизировала Лаззат Уразбаева.

С 2027 года семьи категорий «А» и «В» не смогут получать 14 видов социальных выплат. В их числе пособия в связи с рождением ребенка и по уходу за ним до полутора лет, выплаты многодетным семьям, обладателям подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа», гражданам с инвалидностью III группы, а также отдельным категориям лиц, потерявших кормильца, и гражданам, осуществляющим уход за людьми с инвалидностью I группы и детьми с инвалидностью. Изменения затронут как действующих получателей, так и граждан, которые будут обращаться за назначением выплат в дальнейшем.

Для проверки обоснованности отнесения семей к категориям «А» и «В» был проведен опрос 29 195 граждан. Из них 3 937 человек отнесены к категории «А», еще 25 258 – к категории «В». В 27 298 случаях, или 93,5% от общего числа, результаты подтвердились. В 1 897 случаях (6,5%) подтверждения не получили. Анкеты переданы в Министерство труда и социальной защиты населения. При этом, как отметила докладчик, система продолжает интегрироваться с базами данных банков и других государственных органов, поэтому количество семей в указанных категориях может меняться. На портале eGov также доступен специальный калькулятор, позволяющий гражданам предварительно определить категорию своей семьи.

Подводя итоги обсуждения, Асхат Шахаров подчеркнул необходимость доступно объяснять населению причины и порядок предстоящих изменений. По его словам, прекращение выплат в связи с установленным уровнем доходов семьи должно сопровождаться понятными разъяснениями, а каждый гражданин должен получать конкретный и обоснованный ответ о том, почему его семья отнесена к той или иной категории. При оценке необходимо учитывать все предусмотренные системой показатели, включая имущество, доходы и занятость.

Глава региона поручил ответственным управлениям и акиматам районов усилить информационную работу через средства массовой информации, социальные сети и встречи с населением. Разъяснения необходимо организовать совместно с отделами занятости, обеспечив обратную связь с гражданами. С учетом социальной значимости вопроса выполнение поручений взято на строгий контроль.