В регионе продолжается восстановление ирригационной инфраструктуры, внедрение современных систем полива и расширение возможностей для развития орошаемого земледелия.

Вопросы рационального использования водных ресурсов и повышения эффективности орошаемых земель рассмотрели на аппаратном совещании под председательством акима области Асхата Шахарова.

По информации руководителя управления сельского хозяйства Асылхана Абтиева, в текущем году на большей части территории области вегетационный период проходил при благоприятных погодных условиях. Вместе с тем в Айтекебийском районе недостаток осадков и высокая температура воздуха в июле–августе отразились на урожайности зерновых культур, которая составила 8,3 центнера с гектара.

Важным условием стабильного развития сельского хозяйства остается обеспечение посевных площадей поливной водой. Общая площадь регулярно орошаемых земель сельскохозяйственного назначения в области составляет 17,7 тыс. га. Основная их часть расположена в Каргалинском и Мартукском районах, а также в городе Актобе.

В течение вегетационного периода потребности сельхозтоваропроизводителей в поливной воде обеспечивались за счет водохранилищ и основных рек региона. По данным управления сельского хозяйства, имеющихся запасов воды в Актюбинском, Каргалинском и Саздинском водохранилищах было достаточно для проведения поливных работ.

Объем воды в Каргалинском водохранилище составил 98,9 млн кубометров, в Актюбинском – 98,4 млн кубометров, в Саздинском – 3,2 млн кубометров. Кроме того, для орошения использовались водные ресурсы рек Илек, Каргалы, Эмба, Хобда, Уил, Иргиз, Орь и Темир.

Наряду с обеспечением поливной водой, в регионе ведется работа по внедрению водосберегающих технологий, позволяющих рационально использовать водные ресурсы и повышать эффективность орошаемого земледелия.

На сегодняшний день такие технологии применяются на площади 12,3 тыс. га. Из них 11,8 тыс. га приходится на современные дождевальные системы, еще 0,5 тыс. га – на капельное орошение. В хозяйствах также используются автоматизированные системы «умного орошения» и дождевальные установки.

Для стимулирования внедрения современных технологий государство компенсирует сельхозтоваропроизводителям от 50 до 80% соответствующих затрат. В 2025 году на эти цели было выплачено 176 млн тенге инвестиционных субсидий, а в текущем году – 206 млн тенге.

С 2019 года в регионе в рамках программы «Казводхоз» ведется восстановление ирригационной инфраструктуры, охватывающей 9,3 тыс. га орошаемых земель. На сегодняшний день работы завершены на площади 5 тыс. га в Кобдинском, Мартукском, Уилском, Хромтауском и частично Каргалинском районах. Восстановление еще 4,3 тыс. га продолжается в Каргалинском районе и городе Актобе.

Вместе с тем в регионе остается актуальным вопрос вовлечения восстановленных орошаемых земель в сельскохозяйственный оборот.

В этой связи аким области Асхат Шахаров поручил управлению природных ресурсов провести инвентаризацию ирригационных объектов, находящихся на балансе местного исполнительного органа, и оценить их техническое состояние и готовность к эксплуатации.

«Необходимо обеспечить эффективное использование всех орошаемых земель и не допускать простоя восстановленных объектов. Если хозяйства не используют выделенные им земли, нужно проработать вопрос их возврата и передачи тем, кто готов заниматься сельским хозяйством. Нужно не только восстанавливать ирригационную инфраструктуру, но и добиваться конкретных результатов в виде увеличения посевных площадей и повышения урожайности. Эту работу необходимо вести системно, уделяя особое внимание рациональному использованию водных ресурсов и внедрению водосберегающих технологий», - подчеркнул Асхат Шахаров.

Глава региона также поручил районным акиматам проанализировать использование водных ресурсов, оценить техническое состояние каналов и ирригационных систем, устранить выявленные недостатки и обеспечить готовность инфраструктуры к следующему поливному сезону.