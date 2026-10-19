В Актюбинской области в рамках программы «Ауыл аманаты» открылся этнопарк

В Актюбинской области предприниматель Жандос Исин реализовал туристический проект при поддержке программы «Ауыл аманаты». На территории этнопарка, расположенного на берегу водохранилища, оборудованы пять юрт. Здесь посетители могут отдохнуть на природе, познакомиться с культурой и традиционным бытом казахского народа.

Идея создания этнопарка возникла у предпринимателя после того, как в одном из Посланий Главы государства была поднята тема развития туризма. Жандос Исин решил внести свой вклад в это направление и создать место, где гости смогут не только отдохнуть, но и ближе познакомиться с историей и традициями казахского народа.

«В одном из своих Посланий Президент поднял вопрос развития внутреннего туризма. Мы находимся в приграничном с Российской Федерацией регионе. Поэтому появилась идея создать туристический объект, который позволит не только принимать гостей, но и знакомить их с культурой казахского народа», — рассказывает Жандос Исин.

Узнав о программе «Ауыл аманаты», предприниматель разработал бизнес-план и обратился в СПК «Актобе». После одобрения заявки он приступил к реализации проекта по созданию этнопарка.

На первом этапе была обустроена смотровая площадка с юртой площадью 40 квадратных метров. Со временем территория расширилась, и сегодня здесь расположены пять юрт, оформленных в национальном стиле.

Особенность этнопарка — сочетание природного окружения и национальной архитектуры. Рядом находится водохранилище, а на самой территории оборудована зона отдыха. Посетители могут наслаждаться свежим воздухом и проводить время на природе. Национальный колорит дополняют саманные дома, построенные из глины, и элементы традиционного быта, позволяющие почувствовать атмосферу казахского аула.

Внутреннее убранство юрт также оформлено в национальном стиле. Здесь можно увидеть сундуки и другие предметы, которые использовались в традиционном казахском быту. Многие из них предприниматель собрал у жителей разных населённых пунктов. Каждой деталью интерьера он стремился передать самобытность и дух казахской культуры.

При этом национальный колорит сочетается с современным комфортом. В юртах установлены системы тёплого пола и кондиционеры, что позволяет принимать гостей в любое время года.

Проект Жандоса Исина показывает, как программа «Ауыл аманаты» способствует реализации предпринимательских инициатив, развитию туристической инфраструктуры и созданию новых мест для отдыха. Этнопарк объединяет природные возможности региона и национальные традиции, открывая гостям возможность ближе познакомиться с культурным наследием казахского народа. Напомним, оператором программы «Ауыл аманаты» в Актюбинской области выступает АО «СПК «Актобе».