В Японии состоялось торжественное открытие V Азиатских Пара игр

18 октября 2026 года в японском городе Нагоя состоялась торжественная церемония открытия V Азиатских Пара игр. Одно из крупнейших спортивных событий континента объединило около 4 000 спортсменов из 45 стран Азии. Казахстан на соревнованиях представляют 150 спортсменов в 12 видах спорта.

Церемония открытия прошла на легкоатлетическом стадионе «Мидзухо». В рамках торжественного мероприятия состоялся парад национальных делегаций, в котором приняла участие сборная Казахстана.

Честь пронести Государственный флаг Казахстана на церемонии открытия была доверена Дастану Мукашбекову, бронзовому призёру XVII летних Паралимпийских игр Париж-2024 и чемпиону Азиатских Пара игр 2023 года в Ханчжоу, и Аяле Мереке, многократному призёру чемпионатов мира по пара дзюдо.

«Нести Государственный флаг Казахстана на такой большой международной арене — огромная честь для меня. Когда-то я сам пришёл в спорт, увидев по телевизору выступления таких же спортсменов, как я. Их пример вдохновил меня начать свой спортивный путь. Сегодня уже мы представляем нашу страну на международной арене. Надеюсь, что наши выступления вдохновят других людей заниматься паралимпийским спортом, поверить в свои силы и стремиться к новым высотам», — поделился Дастан Мукашбеков.

Главной творческой концепцией церемоний открытия Игр стала WABI — We Are Beautiful Individuals («Каждый из нас прекрасен своей индивидуальностью»). Она вдохновлена японской философией «ваби», связанной с традициями чайной церемонии региона Аичи. Концепция отражает идею о том, что уникальность каждого человека, независимо от инвалидности, национальности и культуры, открывает новые возможности для создания инклюзивного общества.

«Казахстан принимает участие в Азиатских Пара играх с момента их основания. Отрадно, что с каждым четырёхлетним циклом растёт численность национальной сборной и расширяется представительство нашей страны в различных видах спорта. Если на IV Азиатских Пара играх в Ханчжоу выступил 131 казахстанский спортсмен, то в этом году нашу страну представляют уже 150 спортсменов. Это свидетельствует о последовательном развитии паралимпийского спорта в Казахстане и расширении возможностей для спортсменов с инвалидностью. Важную роль в этом процессе играет системная государственная поддержка. Одним из значимых шагов стало законодательное закрепление в 2025 году статуса лиц, сопровождающих спортсменов с инвалидностью I группы, и обеспечение их сопровождения за счёт государства. На реализацию данной меры в 2025–2027 годах предусмотрено соответствующее финансирование. В частности, на нынешние Азиатские Пара игры вместе с национальной сборной прибыли 38 сопровождающих лиц. Подобные меры позволяют создавать необходимые условия для полноценного участия спортсменов в международных соревнованиях, обеспечивая им дополнительную поддержку и возможности для достижения высоких спортивных результатов», — отметил Марат Даирович.

На V Азиатских Пара играх казахстанские спортсмены выступят в 12 видах спорта: пара лёгкой атлетике, пара плавании, пара дзюдо, пара таеквондо, пара пауэрлифтинге, пара настольном теннисе, пара пулевой стрельбе, пара стрельбе из лука, пара велоспорте, волейболе сидя, бочча и теннисе на колясках.

«В этом году Казахстан впервые представлен на Азиатских Пара играх в теннисе на колясках. Для нашей команды это важное историческое событие. Данный вид спорта начал развиваться в нашей стране с 2022 года, и за это время наши спортсмены уже становились призёрами международных соревнований. Сегодня мы делаем ещё один важный шаг — впервые выступаем на Азиатских Пара играх. Надеемся, что в будущем сможем достойно представить Казахстан и на Паралимпийских играх», — отметила спортсменка национальной сборной по теннису на колясках Айжан Бутимбаева.

Отметим, что в программу V Азиатских Пара игр включены 18 видов спорта, в которых будут разыграны 502 комплекта медалей. Соревнования продлятся до 24 октября на спортивных объектах префектуры Аичи и города Нагоя.

Трансляции соревнований с участием казахстанских спортсменов будут доступны на телеканале Qazsport.