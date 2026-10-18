На берегу озера Шалкар проведён субботник

Сегодня в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» на территории парка, расположенного на берегу озера Шалкар, прошёл субботник.

В мероприятии приняли участие аким района Кайрат Акшолак, сотрудники районных отделов и учреждений. В ходе субботника были проведены работы по уборке территории от мусора, благоустройству и наведению порядка.

В ходе мероприятия аким района отметил важность сохранения чистоты окружающей среды, бережного отношения к общественным местам и формирования экологической культуры среди населения.

«Акция «Таза Қазақстан», реализуемая по инициативе Главы государства, является важной инициативой, направленной на повышение ответственности каждого за состояние окружающей среды. Чистота не должна ограничиваться проведением разовых мероприятий. Каждый житель должен ответственно относиться к чистоте своего двора, улицы и общественных мест.

Берег озера Шалкар – одно из важных мест отдыха жителей и гостей района. Поэтому сохранение его чистоты – наша общая задача. Формирование чистой и комфортной среды должно стать частью повседневной культуры каждого из нас», – отметил аким района.

Отметим, что в настоящее время на территории Шалкарского района продолжаются двухмесячные санитарно-экологические мероприятия, направленные на обеспечение чистоты, благоустройство населённых пунктов и поддержание надлежащего состояния окружающей среды.

Акимат района призывает жителей активно участвовать в экологических мероприятиях и вносить свой вклад в благоустройство и развитие родного края.