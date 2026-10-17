В Актобе модернизируют магистральные тепловые сети

АО «Aqtobe su-energy group» проводит масштабную модернизацию магистральных тепловых сетей в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Общая протяжённость обновляемых сетей диаметром 820 мм составляет 5,2 км.

Сегодня аким области Асхат Шахаров и аким города Азамат Бекет ознакомились с ходом работ по реконструкции тепловой магистрали вдоль проспекта 312-й Стрелковой дивизии.

О реализации проекта доложил руководитель АО «Aqtobe su-energy group» Нагымжан Алдияров.

«В настоящее время работы ведутся на трёх участках магистрали М-III вдоль проспекта 312-й Стрелковой дивизии. Генеральный подрядчик — компания «ВЛАД». В рамках проекта демонтировано 2 500 метров старых труб и уложено 1 600 метров новых труб с современной пенополиуретановой изоляцией ППУ-ОЦ.

Применение труб с такой изоляцией позволяет снизить теплопотери, повысить надёжность тепловых сетей и продлить срок их эксплуатации», — сообщил Нагымжан Алдияров.

На объектах задействованы автокраны, длинномерные грузовые автомобили, погрузчики и монтажные бригады. Глава региона поручил обеспечить высокое качество работ и завершить их в установленные сроки.

«Наша главная цель — модернизировать тепловую инфраструктуру города и обеспечить актюбинцев надёжным и качественным теплоснабжением. При этом проводимые работы не должны препятствовать прохождению текущего отопительного сезона», — подчеркнул Асхат Шахаров.