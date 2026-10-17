В Актобе жителям предложили продукты питания по доступным ценам

В целях обеспечения населения доступными продуктами питания была организована сельскохозяйственная ярмарка.

В ярмарке приняли участие сельхозтоваропроизводители Темирского, Алгинского и Хромтауского районов. Они представили мясную, молочную и овощную продукцию по ценам на 10–15% ниже рыночных.

Кроме того, рабочая группа провела мониторинг цен и доступности продовольственных товаров на социальном рынке «Табыс», рынке «Алтай», а также на парковке «Sky Park».

Проводимая работа направлена на обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами по доступным ценам и поддержание стабильности цен в регионе.

Сельскохозяйственные ярмарки будут проводиться каждую субботу до конца октября.