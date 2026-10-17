Асхат Шахаров провел прием граждан по личным вопросам

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров провел прием граждан, в ходе которого рассмотрел обращения жителей. Основные вопросы касались обеспечения жильем, социальной поддержки, водоснабжения и работы коммунальных служб.

Большинство обратившихся просили содействия в решении жилищных вопросов. Среди них — многодетные матери и семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями.

В этой связи были разъяснены изменения в порядке предоставления жилья гражданам, состоящим в очереди на его получение. С 2 марта 2026 года функции по распределению жилья и его предоставлению очередникам переданы в компетенцию АО «Отбасы банк». Местные исполнительные органы приступают к оформлению и регистрации документов на жилье только после завершения соответствующих процедур со стороны банка.

Кроме того, в ходе приема жители подняли вопросы обеспечения питьевой водой, работы коммунальных служб и незаконного строительства.

По ряду обращений были даны разъяснения. По вопросам, требующим дополнительного изучения, руководителям профильных управлений и организаций поручено принять конкретные меры.

Асхат Шахаров взял на контроль рассмотрение обращений в соответствии с требованиями законодательства и принятие необходимых мер по каждому из поднятых вопросов.