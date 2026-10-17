В преддверии празднования Дня Республики в Актюбинской области пройдут республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest», которые стартуют 17 октября 2026 года и продлятся до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.

Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.

Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.

С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях «Republic Day» и «Bereke Fest» на территории Актюбинской области, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.

Перечень торговых объектов, участвующих в республиканских акциях «Republic Day» и «Bereke Fest»

«Republic Day»:

Название Адрес

ТРЦ « KeruenCity» г. Актобе, ул. Маметова, 4.

ТЦ« City Shopping Center » г. Актобе, 12-й микрорайон, 21Л.

ТД «Нурдаулет» г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, 46.

ТЦ «Мега Шыгыс» г. Актобе, ул. Кунаева, 208.

ТД «Акку» г. Актобе, ул. Уалиханова, 9.

ТРЦ «Aktobe Mall» г. Актобе, ул. Санкибай батыра, 24Б.

ТД «Сити» г. Актобе, жилой массив Нур Актобе, 15.

ТД «Айман» г. Актобе, 2-й микрорайон, 6В.

ТД «Керемет» г. Актобе, ул. Нокина, 40.

ТД «Лиза» г. Актобе, ул. Мичуринец, 11.

«Bereke Fest»:

Название Адрес

Торговая сеть «Анвар» г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, 80, 49/1.

Торговая сеть «Дина» г. Актобе, ул. Есет батыра, 13Б.

Магазин «Назран» г. Алга, 5-й микрорайон.

Магазин «Стамбул» г. Алга, ул. Муханбетова, 28А.

Магазин «Мегапланета» с. Бадамша, ул. Есет батыра, 991.

Магазин «Ар-Амир» р. Темир, ул. Байганина, 23А.

Магазин «Стамбул» р. Темир, ул. Байганина, 16В.

Магазин «Дина» г. Кандыагаш, ул. Тәуелсіздік, 14Б.

Магазин «МАДИ» г. Актобе, 11-й микрорайон, 112Б.

Магазин «Алим» г. Актобе, 11-й микрорайон, 112В.

Магазин «Жаксылык» г. Актобе, ул. Аз-Наурыз, 31А.