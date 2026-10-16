В Актобе открыли памятник выдающемуся поэту и композитору Бакиру Тажибаеву

В Актобе состоялось открытие памятника выдающемуся казахскому поэту, композитору и драматургу Бакиру Тажибаеву. Торжественная церемония прошла на площади областного центра народного творчества и была посвящена увековечению памяти деятеля искусства, оставившего богатое духовное наследие.

В мероприятии приняли участие аким Актюбинской области Асхат Шахаров, сын Бакира Тажибаева Жасулан Тажибаев, родственники поэта, представители творческой интеллигенции и жители города.

Право открыть памятник было предоставлено председателю Союза композиторов Республики Казахстан Серикжану Абдинурову и родственнику поэта Акану Тлеуову. В ходе церемонии прозвучали песни, связанные с творчеством Бакира Тажибаева, после чего к памятнику возложили цветы.

Выступая на мероприятии, аким области Асхат Шахаров подчеркнул важность сохранения и популяризации творческого наследия деятелей национальной культуры.

«Этот памятник установлен в знак уважения к памяти человека, оставившего заметный след в истории страны, и в целях популяризации его творческого наследия среди подрастающего поколения.

Жизнь и творчество Бакира Тажибаева неразрывно связаны с Актюбинским регионом. В своих произведениях он воспевал природу родного края, жизнь народа и внутренний мир человека. Сегодня лирические стихи и прекрасные песни поэта стали частью духовного достояния нашего народа.

Установка бюста именно в этом месте также имеет особое значение. Это учреждение — один из духовных центров, призванных популяризировать народное творчество. Уверен, что каждый, кто придёт сюда, сможет не только отдать дань уважения Бакиру ага, но и прикоснуться к его творчеству, черпая духовную силу в его искусстве и жизненном примере», — отметил Асхат Шахаров.

Бакир Тажибаев — выдающийся представитель казахской поэзии и песенного искусства, оставивший собственный творческий почерк в национальной культуре. В своих произведениях он воспевал любовь к родной земле, человечность, любовь и тоску. Его песни на протяжении нескольких поколений остаются в памяти народа и занимают особое место в сокровищнице казахской музыкальной культуры.

Автор памятника — скульптор, мастер монументального искусства Болатбек Салаев.