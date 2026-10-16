Глава региона встретился с потомками Бакира Тажибаева

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров в рамках празднования 100-летия со дня рождения выдающегося казахского поэта, композитора и драматурга Бакира Тажибаева встретился с прибывшими в регион потомками и родственниками деятеля культуры.

В ходе встречи глава региона отметил высокую оценку, которую Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал вкладу Бакира Тажибаева в развитие национальной культуры и духовности. Он подчеркнул, что творческое наследие поэта является неотъемлемой частью духовного достояния народа, а его стихи, песни и драматические произведения продолжают служить примером для молодого поколения и вносить весомый вклад в развитие национального искусства.

В свою очередь, гости выразили благодарность за внимание к наследию юбиляра, а также за поддержку инициатив, направленных на сохранение и популяризацию его творчества.

В завершение встречи Асхат Шахаров наградил медалью «За заслуги перед областью» поэта, композитора и исполнителя Орал-Косая Байсенгира, который вносит значительный вклад в увековечение имени Бакира Тажибаева и популяризацию его творческого наследия.

В рамках юбилейных мероприятий в регионе запланирован ряд культурных событий. Одним из них станет установка памятника Бакиру Тажибаеву. Также состоится презентация книги «Ақбұлақ аға», посвящённой творческому наследию поэта. Жителям и гостям города представят спектакль-элегию и концертную программу «Сөз бен саздың саңлағы» («Мастер слова и музыки»).