В селе Карауылкелды ввели в эксплуатацию обновлённый железнодорожный вокзал

В соответствии с поручением Главы государства в Казахстане поэтапно проводится модернизация железнодорожных вокзалов. В рамках этой инициативы после реконструкции торжественно ввели в эксплуатацию железнодорожный вокзал в селе Карауылкелды — районном центре Байганинского района Актюбинской области.

В церемонии открытия обновлённого объекта приняли участие заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев, аким Байганинского района Айбек Купенов, представители национальной компании «Қазақстан темір жолы», ветераны железнодорожной отрасли и жители села.

Выступая на торжественном мероприятии, заместитель акима области Асылбек Есенбаев отметил значимость инфраструктурных проектов, реализуемых по поручению Президента, и подчеркнул, что обновлённый вокзал позволит повысить качество обслуживания жителей и пассажиров.

«Обновлённый железнодорожный вокзал в селе Карауылкелды Байганинского района передаётся в пользование жителей. Уверен, что новый вокзал обеспечит качественное обслуживание сельчан и пассажиров и внесёт вклад в развитие социальной инфраструктуры района. Выражаю благодарность всем, кто принял участие в реализации этого важного проекта», — сказал Асылбек Есенбаев.

История железнодорожной станции Карауылкелды начинается в 1945 году. Первое здание вокзала эксплуатировалось до 2011 года, после чего было построено новое. Сегодня объект модернизирован в соответствии с современными требованиями, созданы комфортные условия для пассажиров.

Общая сметная стоимость проекта превышает 356 млн тенге. Строительные работы профинансированы за счёт средств субъектов квазигосударственного сектора.

В рамках модернизации обновлено одноэтажное здание вокзала общей площадью 207,73 квадратного метра. Оборудован зал ожидания на 25 мест. Кроме того, благоустроена привокзальная территория, уложено твёрдое покрытие на дорогах и пешеходных дорожках, проведено озеленение. Для удобства пассажиров перрон удлинён на 150 метров.

Отметим, что через железнодорожную станцию Карауылкелды ежедневно проходят 20 пар грузовых и 6 пар пассажирских поездов. Станция занимает важное место в транспортно-логистической системе района.