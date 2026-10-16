В Актюбинской области ведётся модернизация инженерных сетей на 30,2 млрд тенге.

В этом году в регионе в рамках национального проекта по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры реализуются 20 проектов общей стоимостью 30,2 млрд тенге. По 14 из них определены подрядчики и начаты строительно-монтажные работы.

По остальным проектам продолжаются подготовительные мероприятия.

В рамках проектов предусмотрена модернизация сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения. Основная задача — поэтапное снижение уровня износа инженерных сетей, повышение их надёжности и обеспечение стабильной работы.

По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области Арысулана Айтбаева, работы по обновлению инфраструктуры продолжатся и в следующем году.

«Модернизация инженерных сетей — одно из ключевых условий обеспечения жителей качественными и бесперебойными коммунальными услугами. Если в этом году запланирована реализация 20 проектов, то на следующий год сформирован перечень ещё из 14 проектов общей стоимостью 30,4 млрд тенге. Уже сейчас ведётся необходимая подготовительная работа для их реализации», — отметил Арысулан Айтбаев.

Предварительная проработка проектов на следующий год позволит обеспечить непрерывность работ по модернизации инфраструктуры. При этом основными приоритетами остаются улучшение состояния инженерных сетей, повышение их надёжности и обеспечение стабильного предоставления коммунальных услуг.