В Актобе создадут условия для получения профессионального образования и трудоустройства молодежи с особенностями развития. В ноябре этого года на базе Актюбинского колледжа сервиса откроется первый в регионе учебно-производственный комбинат. Здесь участники смогут освоить профессию кондитера и получить практический опыт.

Вопросы запуска проекта обсудили сегодня в управлении образования Актюбинской области. По итогам встречи между управлением и общественным фондом «Bolashak Charity» подписан меморандум о сотрудничестве. Документ станет основой для реализации проекта в регионе.

Актобе станет пятым городом Казахстана, где реализуется проект учебно-производственных комбинатов. С 2024 года аналогичные программы работают в Астане, Караганде, Уральске и Атырау.

В первую группу примут 10 молодых людей в возрасте от 16 до 23 лет с интеллектуальными и поведенческими особенностями. В течение шести месяцев они будут осваивать профессию кондитера на базе колледжа. По завершении обучения выпускникам выдадут свидетельства государственного образца.

Важная часть программы — получение практического опыта в реальных производственных условиях. С третьего месяца обучения участников планируют направлять на практику в местную пекарню. Это позволит им применять полученные знания на практике и подготовиться к дальнейшему трудоустройству.