Продукция Актюбинской области выходит на рынок Узбекистана

В целях расширения экспортных возможностей предпринимателей Актюбинской области и выхода отечественной продукции на новые рынки обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества с Республикой Узбекистан.

С 8 по 10 октября делегация во главе с заместителем акима области Абзалом Абдикаримовым посетила Узбекистан с рабочим визитом, в рамках которого состоялся ряд деловых встреч.

Делегация ознакомилась с деятельностью индустриального комплекса TEXNOPARK, а также провела переговоры с представителями Торгово-промышленной палаты Узбекистана и торговой сети Korzinka.

В ходе встреч рассмотрены вопросы выхода казахстанской продукции на рынок Узбекистана, расширения торгово-экономических связей и обмена производственным опытом.

Развитие сотрудничества с Узбекистаном позволит повысить экспортный потенциал Актюбинской области, расширить возможности местных предприятий для выхода на новые рынки и укрепить взаимовыгодные деловые связи.