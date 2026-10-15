Общая протяжённость республиканских автодорог в регионе составляет 1 875 км, из них на 262 км ведутся работы по реконструкции. Содержание оставшихся 1 613 км обеспечивают шесть дорожно-эксплуатационных отделений и девять пунктов ТОО «ҚАЖсервис» Актюбинской области. В филиале работают 375 сотрудников.

Для обеспечения безопасного проезда в зимний период подготовлено 126 единиц специальной техники: роторные снегоочистители, автогрейдеры, тракторы, погрузчики, бульдозеры, экскаваторы и комбинированные дорожные машины.

Также вдоль дорог предусмотрено 15 пунктов обогрева, оснащённых 99 спальными местами. В рамках подготовки к зиме формируются запасы песка, соли и угля, подготавливаются снегозащитные щиты и дорожные знаки «Скользкая дорога».

Все эти меры направлены на обеспечение бесперебойного движения и безопасности автомобилистов в период зимней непогоды.