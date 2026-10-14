В Темирском районе инватакси стало важным инструментом социальной поддержки

В Темирском районе на постоянной основе предоставляется услуга «Инватакси», которая позволяет гражданам с особыми потребностями свободно передвигаться, активно участвовать в общественной жизни и беспрепятственно получать необходимые услуги.

Услуга направлена на удовлетворение повседневных потребностей жителей, обеспечение доступности медицинских учреждений, образовательных организаций, мест работы, государственных и социальных объектов. Это один из важных механизмов социальной поддержки людей с инвалидностью и обеспечения равных возможностей в обществе.

В настоящее время в Темирском районе зарегистрировано 945 человек с инвалидностью. Ежедневно услугами «Инватакси» пользуются 20 - 25 человек. Специальный транспорт особенно востребован среди граждан, испытывающих трудности при самостоятельном передвижении, в том числе использующих инвалидные коляски.

В 2026 году услуга предоставляется в рамках государственного социального заказа на основании договора с общественным объединением «ProffContact». Специальные автомобили оснащены необходимым оборудованием для безопасной перевозки пассажиров, использующих инвалидные коляски.

Основная цель услуги «Инватакси» — снизить барьеры, связанные с передвижением, и создать условия для полноценного участия граждан в общественной жизни. Доступность специализированного транспорта расширяет возможности пользования социальной инфраструктурой и способствует улучшению повседневной жизни жителей.

В дальнейшем в Темирском районе планируется расширить охват услугой, увеличить объём предоставляемых услуг, улучшить транспортную доступность населённых пунктов и укрепить материально-техническую базу.

Работа в данном направлении нацелена на защиту прав и интересов граждан с особыми потребностями, повышение доступности социальных услуг и формирование безбарьерной среды в районе.