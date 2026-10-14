Предпринимательница из Шалкарского района развивает тепличное хозяйство

В селе Монке би Шалкарского района Актюбинской области в рамках программы «Ауыл аманаты» поддержку получили 12 проектов. Один из них - тепличное хозяйство Динары Кенжалиной.

В селе Монке би, где проживает 1061 человек, реализуются инициативы, направленные на развитие предпринимательства. Благодаря государственной поддержке сельчане получают возможность открывать собственное дело и развивать местное производство.

В 2023 году Динара Кенжалина получила льготный кредит в размере 7 млн теңге по программе «Ауыл аманаты» и занялась тепличным хозяйством. Сегодня она выращивает огурцы и помидоры, поставляя продукцию в оптовые торговые точки города Шалкара и магазины сельских населённых пунктов.

В этом году в теплице собрали обильный урожай огурцов. Продукция пользуется спросом у потребителей.

В селе Монке би поддержку по программе «Ауыл аманаты» получили 12 проектов, что позволило сельчанам реализовать свои предпринимательские инициативы. Эта работа направлена на повышение экономической активности в селе и развитие местного производства.