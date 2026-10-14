Комплекс строится в формирующемся социально-деловом центре города «Алтын Орда».

Новая арена станет площадкой для проведения крупных соревнований, тренировок и массовых мероприятий. С ходом подготовительных работ на объекте ознакомился аким области Асхат Шахаров.

Проект предусматривает создание современного спортивного пространства, где смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители активного образа жизни. В состав комплекса войдут центральная спортивная арена на 5 тысяч зрителей, 50-метровый плавательный бассейн, залы для спортивной и художественной гимнастики, баскетбола и волейбола. Также предусмотрены тренажерный зал и помещения для занятий йогой и пилатесом.

Общая площадь здания превысит 31 тысячу квадратных метров. Комплекс разместится на территории площадью 6,1 гектара. Здесь создадут условия для проведения соревнований различного уровня, а также для регулярных тренировок по нескольким спортивным направлениям.

«По поручению Главы государства в стране ведется работа по развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для занятий физической культурой и спортом. Строительство таких объектов позволит привлечь больше людей к активному образу жизни, поддержать профессиональных спортсменов и проводить соревнования различного уровня. Важно, чтобы комплекс был построен качественно и в установленные сроки», - отметил Асхат Шахаров.

На площадке уже завершены работы по ограждению территории, снятию плодородного слоя почвы и разработке котлована. Сейчас специалисты проводят геодезические работы и готовят арматуру для устройства фундаментной плиты.