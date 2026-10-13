В Актюбинской области подвели итоги социально-экономического развития за девять месяцев

Итоги социально-экономического развития Актюбинской области за девять месяцев 2026 года и задачи на предстоящий период рассмотрели на совещании под председательством акима области Асхата Шахарова. Основное внимание уделили сохранению положительной динамики в ключевых отраслях экономики, активизации инвестиционной деятельности и выполнению годовых планов.

С докладом выступил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Адайбек Есенаманов, представивший основные показатели развития региона.

По итогам января–сентября индекс краткосрочного экономического индикатора области составил 101,8%. Положительная динамика обеспечена по шести из семи основных показателей, включая промышленность, сельское хозяйство, строительство, инвестиции в основной капитал, торговлю и жилищное строительство.

Объем промышленного производства достиг 2,3 трлн тенге, индекс физического объема составил 101,1%. В сельском хозяйстве произведено продукции на 337,1 млрд тенге, показатель достиг 102,8%.

Строительная отрасль продемонстрировала рост на 12,3%. Объем выполненных работ составил 353,3 млрд тенге. Инвестиции в основной капитал достигли 880,3 млрд тенге, увеличившись на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Товарооборот региона составил 2 трлн тенге, рост — 1,3%. За девять месяцев в области введено в эксплуатацию 633 тыс. квадратных метров жилья, что на 2,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В ходе совещания также рассмотрели динамику развития города Актобе и районов области. Участники обсудили ход реализации инвестиционных проектов, развитие производственных мощностей, строительство и инфраструктуру, а также возможности дальнейшего повышения экономической активности на местах.

Отдельное внимание уделили повышению инвестиционной привлекательности региона. Акимам города и районов совместно с профильными управлениями предстоит активизировать взаимодействие с предприятиями и инвесторами, обеспечить сопровождение перспективных проектов и своевременное решение возникающих вопросов.

Важным направлением остается развитие промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства и строительной отрасли, а также создание новых рабочих мест. Последовательная работа по этим направлениям позволит укрепить экономический потенциал области и обеспечить выполнение запланированных показателей по итогам года.

Подводя итоги совещания, Асхат Шахаров подчеркнул необходимость дальнейшей координации работы государственных органов и усиления контроля за достижением целевых показателей.

«По итогам девяти месяцев в области сохраняется положительная динамика по основным направлениям экономики. Наша задача — закрепить достигнутые результаты и обеспечить выполнение годовых планов.

Для этого необходимо усилить взаимодействие профильных управлений с акимами районов и города, активнее работать с предприятиями и инвесторами, своевременно решать вопросы, возникающие при реализации проектов. Особое внимание следует уделить привлечению инвестиций, развитию производства, поддержке предпринимательства и созданию новых рабочих мест.

Каждый руководитель должен обеспечить системную работу по своему направлению, ориентироваться на конкретные результаты и держать на постоянном контроле выполнение поставленных задач. До конца года необходимо максимально использовать имеющиеся возможности для дальнейшего развития экономики области», — отметил глава региона.

По итогам совещания ответственным руководителям поручено продолжить работу по ключевым направлениям социально-экономического развития, усилить взаимодействие с бизнесом и обеспечить достижение установленных целевых показателей до конца 2026 года.