Обсуждена подготовка к зимнему сезону

В Актюбинской области к зимнему сезону подготовили 381 единицу спецтехники и свыше 4,4 тыс. тонн противогололедных материалов для содержания дорог местного значения.

Вопрос подготовки автодорог к зимнему периоду обсудили в ходе аппаратного совещания под председательством акима области Асхата Шахарова.

С докладами выступили аким города Актобе Азамат Бекет, руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айбек Кайер, директор филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Айбол Данагул.

Аким города Азамат Бекет акцентировал внимание на необходимости обеспечить качественную и своевременную очистку дорог от снега и гололеда. В частности, он отметил, что в Актобе зимним содержанием охвачено 7 млн квадратных метров дорожной инфраструктуры, включая 711 улиц и 54 жилых массива. Для выполнения работ подготовлено 357 единиц специализированной техники, а дороги распределены между подрядчиками на 18 участках.

При этом особое внимание будет уделено качеству работы подрядных организаций. В связи с чем будет усилен контроль за своевременным выходом техники на линии и оперативным устранением недостатков при очистке дорог и тротуаров.

До наступления зимы планируется заготовить 1 650 тонн соли и 1 410 тонн пескосоляной смеси. Для оперативной очистки дорог в отдаленных жилых массивах предусмотрено создание дорожно-эксплуатационных пунктов, где будут размещаться техника и запасы противогололедных материалов.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Айбек Кайер доложил, что протяженность дорог местного значения составляет 4 427,1 км. Их обслуживание обеспечивают 55 подрядных организаций на 174 участках. К зимнему сезону подготовлена 381 единица спецтехники, заготовлено 4,4 тыс. тонн противогололедных материалов и 12,6 тыс. тонн дизельного топлива.

На 2026 год на содержание областных и районных дорог предусмотрено 2,5 млрд тенге. Для повышения безопасности планируется установить 5 тыс. метров снегозадерживающих устройств и внедрить GPS-мониторинг 53 единиц спецтехники. Особое внимание уделено готовности пунктов обогрева, очистке водопропускных труб и усилению контроля за подрядчиками, особенно на участках, подверженных снегозаносам и частому закрытию движения.

«Особое внимание будет уделено подготовке автомобильных дорог в Айтекебийском, Байганинском, Каргалинском, Мартукском, Иргизском и Хромтауском районах, где зимой часто вводятся ограничения движения. Совместно с полицией и подразделениями по чрезвычайным ситуациям необходимо организовать дежурство для оперативного реагирования на ухудшение погодных условий и своевременного принятия решений», - отметил Айбек Кайер.

В части подготовки дорог республиканского значения директор филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Айбол Данагул сообщил, что наиболее пристальное внимание уделяется трассе «Самара – Шымкент», где на участке с 763-го по 1025-й км закреплено 59 единиц спецтехники. Для борьбы с гололедом и снегом предусмотрены запасы 9,4 тыс. тонн отсева, 2,9 тыс. тонн соли и 16 тыс. тонн песка.

При этом нормативная потребность дорожных служб в технике пока полностью не обеспечена: при необходимых 154 единицах имеется 127. Ожидается поступление еще 13 машин, включая четыре автогрейдера и девять погрузчиков. Вдоль республиканских трасс также выявлен 101 снегозаносимый участок общей протяженностью 246 км. Для защиты дорог на 28 участках установлены железобетонные ограждения, на остальных продолжается установка снегозащитных щитов.

По итогам совещания аким области Асхат Шахаров поручил обеспечить полную готовность дорожных служб к зимнему периоду, уделив особое внимание исправности спецтехники, достаточности запасов горюче-смазочных материалов и противогололедных средств. Также необходимо проверить готовность пунктов обогрева, обеспечить круглосуточное дежурство дорожных служб и усилить контроль за работой подрядных организаций.

«В период снегопадов и гололеда дорожные службы должны работать без задержек. В первую очередь следует обеспечить проезд к населенным пунктам, социальным объектам и по основным автомобильным магистралям. Акимы районов и города должны взять этот вопрос на личный контроль и принять все необходимые меры, чтобы не допустить сбоев в движении транспорта и угрозы безопасности населения», - подчеркнул Асхат Шахаров.