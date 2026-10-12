Актюбинские креаторы реализовали продукцию на сумму около 24 млн тенге на ярмарке в Астане

В столичном Qazaq Creative Hub завершилась двухдневная ярмарка «Aqtobe Creative Days», организованная в рамках республиканского проекта Creative Aimaq. Около 100 представителей креативных индустрий Актюбинской области представили авторские проекты по 22 направлениям.

Посетители могли приобрести дизайнерскую одежду, ювелирные украшения, изделия из кожи, дерева, кости и войлока, национальные аксессуары и сувениры.

Культурная программа включала показ мод «Aqtobe Design», инклюзивный спектакль «Времена года» театра кукол «Алақай», презентацию анимационного фильма об Актобе, творческий вечер композитора Серика Закарии и концерты проектов «SherTer» и «Жеребе life».

Отдельная экспозиция была посвящена творческому пути и международным достижениям Димаша Кудайбергена.

На площадке Book Market представили произведения актюбинских авторов. Также для посетителей провели мастер-классы по ювелирному искусству, валянию войлока, обработке кожи и дерева.

По данным министерства культуры и информации РК, за два дня ярмарку посетили 9 500 человек, всего было продано продукции на сумму 23 млн 850 тысяч тенге.

Проект Creative Aimaq направлен на поддержку региональных креативных индустрий, продвижение отечественных брендов и развитие творческого предпринимательства.