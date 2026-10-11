Министру культуры и информации представили креативные проекты Актюбинской области в Астане

В столице проходит выставка-ярмарка Aqtobe Creative Days. Двухдневное мероприятие охватывает такие направления, как ремесленное искусство, мода, изобразительное искусство, музыка, литература, театр и IT. В программу вошли мастер-классы, показы мод, музыкальные выступления и презентации творческих проектов.

В торжественной церемонии открытия культурного мероприятия приняли участие министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев и аким Актюбинской области Асхат Шахаров. Они подробно ознакомились с авторскими изделиями региональных креаторов, произведениями национального ремесленного искусства, местными брендами и творческими проектами.

На выставке, организованной в рамках республиканского проекта Creative Aimaq, более 100 креаторов Актюбинской области представляют свою продукцию почти по 30 направлениям. Среди участников - более 40 мастеров народных промыслов, около 10 дизайнеров и художников, творческие коллективы областных учреждений культуры и искусства, курсанты Военного института Сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова, а также IT-специалисты.

Аким области отметил, что развитие креативных индустрий способствует диверсификации региональной экономики, созданию новых рабочих мест и повышению туристического и культурного потенциала Актобе.

«Креативная индустрия - важный инструмент диверсификации экономики, создания новых рабочих мест и повышения туристического и культурного потенциала региона. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, системная поддержка этого направления - требование времени.

Сегодня в Актюбинской области также приоритетное внимание уделяется развитию креативных индустрий, раскрытию потенциала местных творческих личностей и популяризации национальных ценностей в современном формате. Выставка-ярмарка Aqtobe Creative Days - важная площадка, позволяющая широко представить культурные и творческие возможности нашего региона и познакомить новую аудиторию с отечественной креативной продукцией.

Наша цель - создать условия для реализации проектов талантливыми гражданами, развивать местные бренды и представить творческий потенциал Актобе на общенациональном уровне. Подобные инициативы открывают возможности для обмена опытом между регионами и способствуют превращению креативной индустрии в самостоятельную и конкурентоспособную отрасль экономики», - сказал глава региона Асхат Шахаров.

Aqtobe Creative Days направлена на продвижение авторских работ региональных креаторов среди широкой аудитории, повышение узнаваемости местных брендов и укрепление связей между представителями креативных индустрий.

Мероприятие проходит на площадке Qazaq Creative Hub по адресу: город Астана, улица Жошы хан, 16/2. Выставка-ярмарка продолжит работу и завтра, 11 октября.