В Астане открылась выставка-ярмарка, объединившая более 100 креаторов Актюбинской области

В столице в рамках республиканского проекта Creative Aimaq открылась культурно-креативная выставка-ярмарка «Aqtobe Creative Days». В течение двух дней более 100 представителей креативной индустрии Актюбинской области покажут свои авторские изделия, творческие проекты и локальные бренды почти в 30 направлениях.

Мероприятие проходит на площадке Фонда развития креативных индустрий, в пространстве Qazaq Creative Hub. Среди участников - мастера народных промыслов, дизайнеры и художники, творческие коллективы учреждений культуры, IT-специалисты, а также курсанты Военного института Сил воздушной обороны имени Т. Бегельдинова.

На выставке представлены ювелирные украшения, изделия из кожи, дерева, кости и шерсти, войлочные изделия, сырмаки, баскуры, национальные аксессуары и сувениры. Посетители могут не только ознакомиться с работами мастеров, но и увидеть процесс их создания, а также принять участие в практических мастер-классах.

В программе запланированы занятия от ювелира Болата Атраубаева, мастера по валянию войлока Рабиги Испулатовой, ремесленника Еркосая Абилова и художника Кайрата Ногаева. Экспозиция объединяет образцы традиционного прикладного искусства и авторские изделия, адаптированные к современным запросам.

В модной зоне выставки-ярмарки представлены коллекции семи актюбинских дизайнеров. В показе участвуют модные дома «SAULEMAI COUTURE», «Trumova Collection», «SYRMAK», «ULPAN SAN UI», «MARKA», а также бренд Azamat SAIN.

Так, бренд «SYRMAK» сочетает традиционные стеганые элементы с современными силуэтами oversize, а «Trumova Collection» интегрирует национальные мотивы в женскую одежду. Бренды «ULPAN» и «SAULEMAI» также делают акцент на переосмыслении традиционных ценностей средствами современного дизайна.

Бренд Azamat SAIN, основанный в 2015 году, представляет коллекцию детской одежды. При создании изделий особое внимание уделяется качеству материалов, тщательной проработке деталей и современному дизайну. Ранее продукция бренда представлялась и на зарубежных модных площадках.

Отдельная экспозиция посвящена творчеству Димаша Кудайбергена. В ней представлены материалы, отражающие достижения всемирно известного певца на международной сцене, особенности его творчества и связь с родным краем.

Технологическое направление представлено IT-проектами курсантов Военного института Сил воздушной обороны имени Т. Бегельдинова. Этот раздел призван продемонстрировать техническое творчество молодых специалистов и возможности применения цифровых решений.

Особое внимание уделено и взаимодействию литературы с современным визуальным искусством. На выставке работает Book Market, где собраны книги поэтов и писателей, выходцев из Актюбинского региона. Также представлены новые библиотечные проекты и инициативы, направленные на развитие культуры чтения.

Посетители выставки-ярмарки могут посмотреть анимационный фильм молодого писателя Алихана Жаксылыка, лауреата государственной молодежной премии «Дарын», посвященный Актюбинскому региону, а также инклюзивный спектакль «Времена года» Актюбинского областного театра кукол «Алакай», созданный для детей с особыми потребностями.

Музыкальная программа включает выступления креативного проекта «SherTer», концерт проекта творческой молодежи «Жеребе life», а также творческий вечер молодого композитора и креатора Серика Закарии.

Сегодня в Актюбинской области работают более 3 тысяч сотрудников сферы культуры. «Aqtobe Creative Days» дает им возможность представить свой творческий потенциал, региональные бренды и авторскую продукцию широкой аудитории на республиканском уровне.

Объединяя ремесленное искусство, моду, литературу, театр, музыку и IT, проект демонстрирует взаимосвязь традиционного культурного наследия и современных креативных индустрий.